İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı - Son Dakika Dünya

İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı

29 dakika önce

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildiView on euronews.

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildiView on euronews

İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı

Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:51 
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