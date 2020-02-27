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İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı
29 dakika önce
İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildiView on euronews.
İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:51
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