İdlib'deki çocuk ve gençlere Bursa'dan kışlık giyecek gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki çocuk ve gençlere Bursa'dan kışlık giyecek gönderildi - Son Dakika

İdlib'deki çocuk ve gençlere Bursa'dan kışlık giyecek gönderildi

6 saat önce

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle İdlib için başlatılan "Mazluma Çatı Olalım" yardım kampanyası çerçevesinde bölgeye kışlık giyecek desteğinde bulundu.

İdlib'deki çocuk ve gençlere Bursa'dan kışlık giyecek gönderildi, System.String[]

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle İdlib için başlatılan "Mazluma Çatı Olalım" yardım kampanyası çerçevesinde bölgeye kışlık giyecek desteğinde bulundu.

BEKSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, İdlib'e yönelik kampanya kapsamında 100 briket evin yapımına destek oldu ve kışlık giyecek gönderdi.

Çocuklara ve gençlere yönelik kışlık giysilerin yer aldığı yardım tırı, BEKSİAD'ın önünde düzenlenen törenin ardından dualarla İdlib'e gitti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, İdlib'te yaşanan sıkıntılara kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirtti.

İnsan olmanın gereği olarak yardım kampanyalarına katılmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, "Bu manada İHH, çok önemli bir paydaş. İHH, gerek ev projesinde gerekse kıyafet kampanyalarında en isabetli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'te 2 odalı 24 metrekarelik briketten evler inşa edildiğini aktaran İHH İnsani Yardım Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da oradaki insanların yazın sıcaktan kışın soğuktan korunması açısından ilk etapta 10 bin evi bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bursa, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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