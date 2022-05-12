İdlib'deki engelli çocuklar, resim ve el işi ürünlerini sergiledi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, iç savaş mağduru engelli çocukların çizdikleri resimler ile diğer el işi ürünlerinin yer aldığı sergi düzenlendi.
"Parmak Uçlarından" adı verilen sergide, yerel sivil toplum kuruluşlarından İnsani Bakım Derneğinde 5 ay boyunca özel eğitim alan 38 engelli çocuğun çizdiği resim ve yaptıkları el işleri beğeniye sunuldu.
İdlib halkının yoğun ilgi gösterdiği sergide, çocukların eğlenceli tavırları dikkati çekti.
Kaynak: AA
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