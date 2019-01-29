Son Dakika Haberleri: İdlib'deki Gözlem Noktaları İçin Beton Blok Sevkiyatı

İdlib'deki Gözlem Noktaları İçin Beton Blok Sevkiyatı

51 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

İdlib'deki Gözlem Noktaları İçin Beton Blok Sevkiyatı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek  Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da TIR'larla İdlib'e gönderilen beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:51 Kaynak: DHA

Hatay, TSK, İdlib, Güncel
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