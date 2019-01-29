İdlib'deki Gözlem Noktaları İçin Beton Blok Sevkiyatı

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.



Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da TIR'larla İdlib'e gönderilen beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi. - Hatay

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