İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat - Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen yaklaşık 20 tank, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Tankların geçişi sırasında bazı çocuklar "en büyük asker bizim asker" şeklinde slogan atıp Türk bayrağı açtı.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.

Reyhanlı, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat (2)
Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Rumların Türk topraklarını ihlali gerginliğe neden oldu

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]