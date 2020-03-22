İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat - Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen askeri konvoyun İdlib'in Keferlocin kasabasından geçtiği gözlendi. Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
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