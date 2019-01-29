Son Dakika Haberleri: İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı

İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı

1 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.

İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı, System.String[]
Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde İdlib'teki 12 gözlem noktası için hazırlanan beton bloklar, tırlara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor.

Tırlarla İdlib'e gönderilen beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Hatay, TSK, Suriye, İdlib, Güncel
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