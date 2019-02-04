Son Dakika Haberleri: İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı

İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı

1 saat önce

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.

İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı, System.String[]
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan 11 tır beton blok, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Hatay, Suriye, İdlib, Güncel
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