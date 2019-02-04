İdlib'deki Gözlem Noktalarına Beton Blok Sevkiyatı
1 saat önce
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.
Suriye
'de, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan 11 tır beton blok, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine geldi. Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:33 Kaynak: AA
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