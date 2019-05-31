Son Dakika Haberleri: İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
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İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

45 dakika önce

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı.

İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı, System.String[]
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'deki gözlem noktaları için hazırlanan beton bloklar, 7 tırla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:42 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, İdlib, Güncel
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