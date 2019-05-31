İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
1 saat önce
- Beton blokların tırlara yükleniş görüntüleri Tırların Cilvegözü'nden geçişleri İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldıTürk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'deki gözlem noktaları...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:17 Kaynak: AA
- Beton blokların tırlara yükleniş görüntüleri
Tırların Cilvegözü
'nden geçişleri İdlib
'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı Suriye
'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'deki gözlem noktaları için hazırlanan beton bloklar, 7 tırla Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine getirildi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
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