Son Dakika › Dünya › İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı - Son Dakika Dünya
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
6 saat önce
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat gönderildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:56
Son Dakika Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir