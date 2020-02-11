İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.



Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler çikolata dağıttı.

Öte yandan, askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.