İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi - Son Dakika
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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