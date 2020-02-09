İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından 20 tırdan indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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