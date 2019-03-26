Son Dakika Haberleri: İdlib'deki Gözlem Noktalarına Konteyner ve Beton Blok Sevkiyatı

İdlib'deki Gözlem Noktalarına Konteyner ve Beton Blok Sevkiyatı

32 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye konteyner ve beton blok sevkiyatı sürüyor.

İdlib'deki Gözlem Noktalarına Konteyner ve Beton Blok Sevkiyatı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye konteyner ve beton blok sevkiyatı sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan konteyner ve beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Konteyner ve beton bloklar, buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderdi. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu ifade edildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:14 Kaynak: DHA

Reyhanlı, Hatay, TSK, İdlib, Güncel
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