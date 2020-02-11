İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi (2) - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi (2) - HATAY - Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi (2) - HATAY

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına sınırdaki yoğun kar yağışı altında obüs ve komando sevk etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına sınırdaki yoğun kar yağışı altında obüs ve komando sevk etti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs, komando ve zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu konvoy, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen obüsler, İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi (2) - HATAY

Komando, Hatay, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Kasım Süleymani detayı Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 06:19:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi (2) - HATAY - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]