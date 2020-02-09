İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı - Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı yapıldı.

İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı loder iş makinelerinin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

30 tırdan oluşan zırhlı iş makinesi konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Türkiye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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