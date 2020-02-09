İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı - Son Dakika

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İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı loder iş makinelerinin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
30 tırdan oluşan zırhlı iş makinesi konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
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