İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiası
56 dakika önce
Güvenlik kaynakları, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:46 Kaynak: AA
Güvenlik kaynakları, İdlib
'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, TSK'ye ait İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğine yönelik iddialar yer aldı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Güvenlik kaynakları, gözlem noktasına yönelik bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.
Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddiasına yalanlama 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video gönderen adam tutuklandı