İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır - Son Dakika

İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır

46 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile cep telefonunda görüşerek başsağlığı diledi. Soylu, "Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sason ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Bağatur için ilçe merkezinde taziye çadırı kuruldu. Taziyeye katılan yakınlarıyla cep telefonuyla görüşen Bakan Soylu, daha sonra şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile de konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAKTIR"

Bakan Soylu, taziye dileklerini ileterek, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Solyu'ya teşekkür eden baba Bağatur ise "vatan sağolsun" dedi.

İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır
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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:17 Kaynak: AA
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