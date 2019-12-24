İdlib'deki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı - Son Dakika
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İdlib'deki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı

6 saat önce

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların yoğun saldırısı altında bulunan İdlib'deki hastaneler, acil kan bağışına ihtiyaç duyuyor.

İdlib'deki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı, System.String[]

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların yoğun saldırısı altında bulunan İdlib'deki hastaneler, acil kan bağışına ihtiyaç duyuyor.

Hava saldırılarında hedef alınmasından çekindiği için görev yaptığı hastanenin ismini vermek istemeyen Doktor Tahsin Ahmed AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de hava ve kara saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle yaralıları tedavi etmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Ahmed, "Şiddetli saldırılar nedeniyle her gün onlarca yaralı geliyor. Çoğunluğu, büyük miktarda kan kaybı yaşamış yaralılar. Hastane imkanları tükendi. Acil olarak kan bağışına ihtiyaç var." dedi.

İdlib'de kasım ayı başından itibaren 74'ü çocuk toplam 225 sivil, rejim ve destekçilerinin saldırılarında hayatını kaybederken, en az 215 bin sivil ise yerinden edildi.

Öte yandan, Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu sürdürüyor. Şimdiye kadar 35 yerleşim, rejim güçlerinin eline geçti.


Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanların, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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