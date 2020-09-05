İdlib'deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndü - Son Dakika

İdlib'deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndü

İdlib'deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndüHasan KIRMIZITAŞ- Anıl ATARİDLİB (Suriye), (DHA) -ESAD rejiminin yoğun bombardımanıyla hayalet kasabaya dönen ve 10 bin kişinin zorunlu göç etmek zorunda kaldığı İdlib'in Mastume Kasabası, bölgeye giden Türk askerinin oluşturduğu...

İdlib'deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndü

Hasan KIRMIZITAŞ- Anıl ATARİDLİB (Suriye), (DHA) -ESAD rejiminin yoğun bombardımanıyla hayalet kasabaya dönen ve 10 bin kişinin zorunlu göç etmek zorunda kaldığı İdlib'in Mastume Kasabası, bölgeye giden Türk askerinin oluşturduğu güven ortamıyla eski günlerine geri döndü. Göç edenlerin geri döndüğü kasabayı, DHA ekibi 6 ay aradan sonra yeniden görüntüledi. Geri dönerek, bombardıman nedeniyle yıkılan evlerini yeniden yapan ya da onaran Mastumeliler, TSK sayesinde endişe duymadıklarını, Türk askerinin sadece canlarını değil mallarını da koruduğunu söyledi. Şubat ayında yaşanan bombardıman sırasında bölgeye giden DHA ekibinin yıkılan evlerinde görüntülediği okul çantalarına yeniden kavuşan Cena Kadduri ve Abdurrahman Kadduri kardeşler ise büyük mutluluk yaşıyor.

Hatay'ın karşısındaki İdlib, rejim kontrolüne giren yerleşim alanlarından tahliye edilenlerin gelişleriyle 4 milyona nüfusa ulaştı. Esad karşıtlarının sığınağı haline dönen ve ülke nüfusunun üçte birini topraklarında barındıran İdlib, 'son kale' olarak adlandırılınca rejimin hedefi oldu.

Uluslar arası kamuoyunda, 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib'i ele geçirmek isteyen Esad rejimi, kentin kırsalını Rus savaş uçaklarıyla havadan, İran destekli savaşçılarla da karadan ve havadan ateş altına almaya başladı. Türkiye'nin girişimleri ile olası katliamın engellendiği İdlib, uluslar arası uyarı ve anlaşmalara rağmen, bu yılın başlarında bir kez daha rejim tarafından hedef alındı.

BOMBARDIMAN MASTUME'Yİ HAYALET KASABAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Şubat ayında yoğunlaşan saldırılarda, Esad rejimi, İdlib kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Eriha ilçesinin Mastume Kasabası'nı hedef aldı. Bombardıman ile insanları göçe zorlayarak kontrolü sağlamaya çalışan rejimin saldırıları nedeniyle Mastume Kasabası'nda yaşayan 10 bin kişi, harabeye dönen evlerini terk edip, Türkiye sınırına yakın noktalardaki çadır kentlere gitti. Saldırıların yoğunlaştığı dönemde Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, Mastume Kasabası'na giderek, harabeye dönen evleri, yaşam alanlarını görüntüledi.

TSK İLE HUZUR VE GÜVEN GELDİ

Saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin can güvenliği için İdlib'e takviye birlikler gönderdi. Türk askerinin gelişiyle saldırılar durdu, Rusya ile varılan mutabakat doğrultusunda da kritik öneme sahip M4 Otoyolu'nda ortak devriyeler başladı. Rejim ve destekçilerinin saldırıları ile ihlallerinin önlenmesi için İdlib'de görev yapan Türk askeri, sivillerin hem can güvenliğini hem de mal güvenliğini sağladı. Terk edilen evler, TSK birlikleri tarafından korumaya alındı.

Oluşan huzur ve güven ortamının ardından zorunlu olarak göç eden siviller, evlerine dönmeye başladı.

MASTUME, YARALARINI HIZLA SARDI

Mastume Kasabası, aradan geçen sürede yaralarını hızla sardı. Evlerine geri dönen 10 bin kişi, Türk askerinin verdiği güven ile kasabayı kısa sürede eski haline dönüştürdü. Yıkılan binaların onarıldığı kasaba, canlı günlerine geri döndü.

Geri dönenler, evlerine yeniden kavuşmayı, TSK'ya borçlu olduklarını ifade ettiler. Yıkılan evlerini yeniden yapıp, onarmalarını da Türk askerinin verdiği güvenle gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

YIKILAN EVİNİ ONARDI, TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Şubat ayında İdlib'e giden DHA ekibi tarafından bombardımanda aldığı hasar nedeniyle görüntülenen ev de onarıldı. Ev sahibi Abdurrahman Kadduri, yoğun bombardımanda evlerinin vurulması ile enkaz altında kaldıklarını söyledi. Eşi ve çocukları ile evlerini terk ettiklerini ve önce İdlib, ardından Cerablus bölgesine giderek kampta kaldıklarını söyleyen Kadduri, Türk askerinin gelişinin Mastume Kasabası'na döndüklerini anlattı. Geri döndükten sonra TSK'nın verdiği güven ile diğer kasaba sakinleri gibi evini onardığını anlatan Abdrurrahman Kadduri, 'Beni en çok mutlu eden geri döndüğümüzde evimizdeki her şeyin aynı kalmasıydı. Evimizde değerli, değersiz hiçbir şeye dokunulmamıştı. Türk askeri burada sadece canımızı değil malımızı da korumuş oldu. Kendilerine minnet borcumuz var ve onların varlığı bizi çok rahatlatıyor' diye konuştu.

6 AY SONRA ÇANTALARINA KAVUŞTULAR

Abdurrahman Kadduri'nin kızı Cena ve aynı ismi taşıyan oğlu Abdurrahman ise 6 ay aradan sonra bombardıman sırasında evde bıraktıkları okul çantalarına yeniden kavuştu. Şubat ayında DHA ekibinin görüntülediği çantalarını alan Cena ve Abdurrahman, 'Eve gelince çantalarımızı içinde kitap ve kalemlerimiz ile bulduk. Bulacağımıza dair ümidimiz olmadığı için hem biz hem de anne ve babamız büyük şaşkınlık yaşadı. Biz bir daha geri dönemeyiz diye düşündüğümüz evimizde çantamızı, oyuncaklarımızı bulmak bizi çok mutlu etti' dedi.

Kasaba sakinleri de bombardıman nedeniyle zorunlu göç ettiklerini, geri dönmeye yönelik umutlarının kalmadığı evlerine TSK ile kavuştuklarını ifade etti. Kasabayı yeniden inşa ettiklerini anlatan siviller, kendilerini rejim saldırılarına karşı koruyan Türk askeri ve her zaman desteğini yanlarında gördükleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını kaydetti.

İdlib'deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndü

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İdlib'deki hayalet kasaba, TSK ile eski günlerine döndü - Son Dakika


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