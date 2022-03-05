İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı - Son Dakika
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İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı

05.03.2022 11:08
İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Hatay Şubesi, "Yanı başımızda çocuklar üşüyor, insanlık üşüyor" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, "Yanı başımızda çocuklar üşüyor, insanlık üşüyor" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkan Vekili Hüseyin Kimyonoğlu, AA muhabirine, üye ve bağışçılarının destekleriyle toplanan atkı, bere, eldiven, içlik, battaniye ve ayakkabıdan oluşan 1 tır yardım malzemesini İdlib'e gönderdiklerini söyledi.

Dünyada hiçbir çocuğun üşümesini istemediklerini ifade eden Kimyonoğlu, 22 bin 400 parçadan oluşan yardım malzemelerinin İdlib'deki kamplarda aileleriyle yaşayan çocuklara dağıtılacağını belirtti.

Kimyonoğlu, ülkelerinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere el uzatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı
İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı
İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı

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Kızılay, Hatay, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'deki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabı yardımı - Son Dakika


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