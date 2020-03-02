İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye... - Son Dakika

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İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye...
6 saat önce
İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:12 Kaynak: AA
İdlib'deki ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.
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