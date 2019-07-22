Son Dakika Haberleri: İdlib'deki insani durum için Vatikan devreye girdi
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İdlib'deki insani durum için Vatikan devreye girdi

1 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bir mektup göndererek Suriye'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi

İdlib'deki insani durum için Vatikan devreye girdi, System.String[]
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bir mektup göndererek Suriye'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Papa'nın bilhassa, ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib kentindeki insani duruma ilişkin endişelerini ifade ettiğini belirten Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, "Bu sabah Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson ve Papa'nın Suriye'deki elçisi Kardinal Mario Zenari, Şam'da Esad'la görüştü. Papa Francis'in Suriye'deki ve özellikle de İdlib'deki insani durumla ilgili duyduğu derin endişeleri kaleme aldığı mektubu kendisine iletti." ifadelerini kullandı.
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Papa Francis, Vatikan, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:22 
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