İdlib'deki kader yolcuları tren yoluna "yurt" kurdu (3) - Son Dakika
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İdlib'deki kader yolcuları tren yoluna "yurt" kurdu (3)

6 saat önce

İdlib'den kuzeye göç eden sivillerin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırların görüntüsü Çadırlarda kalan ailelerden ve çocuklarından görüntüler Evsiz kalanlardan Ahmet Sincari ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 200'den fazla ailenin...

İdlib'den kuzeye göç eden sivillerin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırların görüntüsü

Çadırlarda kalan ailelerden ve çocuklarından görüntüler

Evsiz kalanlardan Ahmet Sincari ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 200'den fazla ailenin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırlar, dramatik bir görüntü oluştururken sivillerin yaşadığı dramı da gözler önüne seriyor.

Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları yüzünden İdlib'in kuzeyine göç eden siviller, boş araziler veya zeytin ağaçlarının altına derme çatma çadır kurarak yaşam mücadelesi veriyor.

İç savaş öncesi Halep- Lazkiye kentlerini bağlayan tren hattı da bu trajediye tanıklık eden alanlardan biri durumunda.

İdlib ilinin sınırlarından geçen hattın 25 kilometresinde bin 200'den fazla ailenin bitişik nizam kurduğu çadırlar, AA'nın "drone" ile çektiği görüntülerde tren vagonlarını andırıyor.

AA muhabirine konuşan siviller, "yolculuklarının son bulmasını ve evlerini dönmeyi" umuyor.

"Çamur ve selden korunmak için çadırımızı buraya kurduk"

Rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak evsiz kalanlardan Ahmet Sincari de, "Çamur ve selden korunmak için çadırımızı buraya kurduk. Tren hattı üzerinde boş yer bulanlar buraya yerleşiyor." diye konuştu.

İdlib'deki kader yolcuları tren yoluna yurt kurdu (3)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:27 Kaynak: AA
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