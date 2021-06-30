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İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2) - Son Dakika

İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2)

30.06.2021 17:31

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri, İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, hayatlarına devam edebilmek için Babülhava Sınır Kapısı'nın yardım geçişlerine...

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri, İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, hayatlarına devam edebilmek için Babülhava Sınır Kapısı'nın yardım geçişlerine kapatılmamasını umuyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları da engellemek istemesi sonrasında milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Maaratunnuman ilçesinden göç ederek İdlib'deki el Rahme kampına sığınan El Ahmed Gaymis, Babülhava Sınır Kapısı yardım geçişlerine kapatılırsa hasta olan iki çocuğunun ilaç bulamayacağını söyledi.

İki çocuğunda bilinç bulanıklığı sorunu bulunduğunu belirten Gaymis, "Bir buçuk senedir ilaç kullanıyoruz. 2 yıl kullanmaya daha devam edeceğiz. Her gün kullanmaları gerekiyor. Aksi takdirde hastalıkları ilerliyor. Babülhava Sınır Kapısı kapandığında ilaçları da kesilecek. Bu masum çocukların suçları ne?" ifadesini kullandı.

İdlib'in güneyindeki Marret el Şurin köyünden bir buçuk sene önce göç ederek kampa sığınmak zorunda kalan Enes Gabi de hayatlarına devam etmeleri için tek ümitlerinin Babülhava Sınır Kapısı'ndan geçen yardımlar olduğunu söyledi.

Gabi "Evlerimizi yıkan, şehirlerimizi bombalayan Rusya, şimdi de sınır kapısını kapatmak istiyor." dedi.

Tek ümitlerinin Babülhava Sınır Kapısı olduğunu vurgulayan Gabi, "Bütün yardımlar, ilaçlar hepsi bu kapıdan giriyor. Bu kapıyı kapatmak demek burada yaşayan milyonlarca göçmenin ölümü demek." ifadelerini kullandı.

"Yardım geçişlerinin bitirilmesiyle bölge halkı kuşatma altına alınmış olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Ahmed ebu Ali de "Bu kapının kapanması bizim açlıktan ölmemiz demek. Sınır kapısı açıkken bile zar zor yaşıyoruz." dedi.

El Endülüs kampına sığınan Muhammed de Fahid, "Buradan tüm yetkililere sesleniyorum; eğer kapıyı kapatırlarsa (insanlar) açlıktan ölecek. Kapıyı kapatmak halka ikinci bir savaş açmak ve bir başka savaş kuşatması demektir. Buradan tüm yabancı ve Arap yetkililere sesleniyoruz. Zaten durumumuz kötü, kapıyı kapatmasınlar." şeklinde konuştu.

BM'nin Suriye'ye insani yardımları

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi. Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım tırı Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi temmuzda doluyor.

BMGK'nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.

İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2)
İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2)
İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2)
İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2)

Beşşar Esed, Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'deki kamplarda kalanlar, Babülhava Sınır Kapısı'nın açık tutularak yardımların sürmesini istiyor (2) - Son Dakika


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