İdlib'deki kamplarda yaşayan sivilleri açlık korkusu sardı (2) - Son Dakika

İdlib'in Türkiye sınır hattı yakınındaki Atme Kampı

Atme Kampı'na sığınan Ali Şami ile röportaj

Atme Kampı'na sığınan Ahmet Ebu Ratib ile röportaj

Atme Kampı'na sığınan Halid Ebu Muhammed ile röportaj İdlib'deki kamplarda yaşayan sivilleri açlık korkusu sardı

İdlib'in Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme Kampı'na sığınan Ali Şami:

"Beşşar Esed rejiminin olmadığı bölgedeki halkın nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nın kapanması halinde milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalacak"

Doğu Guta'da zorla yerinden edilerek Atme Kampı'na sığınan Ahmet ebu Ratib:

"Rusya uçak saldırılarıyla öldürdüğü yetmiyormuş gibi insani yardım kapılarını kapatarak çocuklarımızı açlıktan öldürmek istiyor"

İDLİB (AA) MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri, İdlib'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yardıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrasında milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AA'nın drone ile görüntülediği çadırlarda yaşayan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, hayati önem taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının sürmesini istiyor.

Başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesindeki zorunlu tahliyelerle 4 yıl önce İdlib'in Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme Kampı'na sığınan Ali Şami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivil halkı saldırılardan sonra şimdi de açlıktan öldürmek istediğini söyledi.

Az da olsa insani yardım gelen sınır kapısını Rusya'nın kapatmak istediğini hatırlatan Şami, "Beşşar Esed rejiminin olmadığı bölgedeki halkın nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nın kapanması halinde, milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalacak." dedi.

BM'nin sivil ve mazlumlara adil davranması gerektiğini ifade eden Şami, "Rusya Müslüman topluluğunu açlıktan öldürmek istiyor." diye konuştu.

Altı yıl kuşatmada kaldıktan sonra Doğu Guta'da zorla yerinden edilerek Atme Kampı'na sığınan Ahmet Ebu Ratib de sivillerin nefes aldığı son insani yardım kapısının kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan, çadırda yaşayan sivillere gıda ve ilaç yardımı geldiğini anımsatan Ebu Ratib, "Siviller çadırda yaşamaya mahkum edildi. Dağın başında tozda, toprakta, yılanların ve akreplerin arasında yaşamayı kim ister." ifadelerini kullandı.

Çadırlarda zorlu yaşam koşullarında hayat mücadelesi verdiklerini vurgulayan Ebu Ratib, "Rusya uçak saldırılarıyla öldürdüğü yetmiyormuş gibi insani yardım kapılarını kapatarak çocuklarımızı açlıktan öldürmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Ratib, BM'ye mazlum halkı yalnız bırakmama çağrısında bulundu.

Zorla yerinden edilerek Atme Kampı'na yerleşen Halid Ebu Muhammed ise "Rusya saldırılarla çocukları yetim bıraktı. Sivilleri zorla evinden etti. Şimdi de Babülhava Sınır Kapısı'ndan gelecek bir lokma ekmeğimize göz dikti." dedi.

Ebu Muhammed, BM'ye çadırlarda yaşayan sivilleri yalnız bırakmaması ve geride kalan son insani yardım kapısının kapatılmaması çağrısı yaptı.

Rusya'nın tüm veto haklarını Suriye halkına karşı kullandığını belirten Ebu Muhammed, "Rusya, halkı perişan etti. Evlerimizi yıktı. Çocuklarımızı yetim bıraktı. Çocuklara süt, gıda ve ilaç gelen insani yardım kapısını kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Çadırlarda yaşayan sivillerin iş bulmakta zorlandığını aktaran Ebu Muhammed, "Yaşam mücadelesi veren halkın, bir lokma ekmeğini bulmak için BM'nin harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.