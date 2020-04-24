İdlib'deki kamplarda yaşayanlar ilk sahuru ev hasretiyle yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki kamplarda yaşayanlar ilk sahuru ev hasretiyle yaptı - Son Dakika

İdlib'deki kamplarda yaşayanlar ilk sahuru ev hasretiyle yaptı

6 saat önce

Suriye'de, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kamplarda yaşayan siviller, ateşkesin getirdiği kısmi güvenlik ortamında ilk sahurlarını evlerinden uzakta yapmak zorunda kaldı.

Suriye'de, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kamplarda yaşayan siviller, ateşkesin getirdiği kısmi güvenlik ortamında ilk sahurlarını evlerinden uzakta yapmak zorunda kaldı.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle 7 ay önce yerinden edilen Şahin Ebu Mahmut, ailesiyle Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme Kampı'nda ramazanı karşıladı.

Ebu Mahmut, AA muhabirine, göç eden 6 milyon sivilden biri olduğunu söyleyerek, geçen yıl saldırılar olmasına rağmen ramazanı evinde geçirdiğini belirtti. Mahmut, "En sonunda yerimizden edildik. Tek isteğimiz evlerimize dönmek. Basit imkanlarla güven içinde yaşamaya razıyız. Rejim beldemizden çekilmezse geri dönmeyeceğiz. Nasıl dönelim? Amcam ve ailesi, kardeşim, yeğenim, dayım geçen ramazan Rus saldırısında hepsi öldü." ifadelerini kullandı.

Evinden uzak geçirdiği ilk ramazan ayı olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Ebu Mahmut, "8 yıl önce göç edenler ile aynı hissi yaşıyorum. Bu acıyı sadece yaşayanlar bilir, yani evlerini kaybedenler. Temenni ederim ki herkes evine döner, savaş durur. Silah sesleri susar. Ne sivil ne askeri uçaklar uçsun. Çünkü çocuklarımız motosiklet sesini bile uçak sesini zannediyor." diye konuştu.

Mahmut, geçen yıl ramazan ayında evlerinin yakınlarına en az 50 misket bombası düştüğünü dile getirerek, savaşın bir an önce bitmesini temenni etti.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

İdlib'deki kamplarda yaşayanlar ilk sahuru ev hasretiyle yaptı

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:27 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'deki kamplarda yaşayanlar ilk sahuru ev hasretiyle yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]