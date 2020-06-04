İdlib'deki M4 kara yolunda 15'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib 'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

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