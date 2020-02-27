İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz... - Son Dakika

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz...

12 dakika önce

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz..., System.String[]

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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