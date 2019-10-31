İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü

İdlib'in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

İdlib'in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Darkuş kasabasına yönelik saldırı sonucu silah deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sivil savunma ekibinden olduğu belirtildi. Saldırıda mühimmat deposunun hedef alındığı aktarılırken, yerel kaynaklar saldırının koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bölge halkının güvenli alanlara sevk edildiği öğrenildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı

Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken açıklama: TSK, 100 yıllık terör devleti projesini 8 günde yerle bir etti

CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok'tan Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Kabahat sende değil