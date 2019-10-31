Son Dakika Haberleri: - İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü
Son Dakika Güncel - İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü

- İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü

6 saat önce

- İdlib'deki patlamada 3 kişi öldüİDLİB - İdlib'in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

- İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü

İDLİB - İdlib'in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Darkuş kasabasına yönelik saldırı sonucu silah deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sivil savunma ekibinden olduğu belirtildi. Saldırıda mühimmat deposunun hedef alındığı aktarılırken, yerel kaynaklar saldırının koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bölge halkının güvenli alanlara sevk edildiği öğrenildi.

- İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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