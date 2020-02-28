İdlib'deki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika
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İdlib'deki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısını protesto eden bir grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere Türk bayrağı astı.

İdlib'deki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısını protesto eden bir grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere Türk bayrağı astı.

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen üç vatandaş, Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği kınadı.

Katılımcılar, saldırıyı protesto ederek bariyerlere Türk bayrakları astı.

Öte yandan polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı başkonsolosluk çevresini bariyerlerle kapattı.

Ayrıca 1 tane TOMA da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.

İstanbul, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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