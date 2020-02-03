İdlib'deki saldırı sonrası şehit sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki saldırı sonrası şehit sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

İdlib'deki saldırı sonrası şehit sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara yönelik rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

İdlib'deki saldırı sonrası şehit sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara yönelik rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 Mehmetçiğin şehit edildiğini ve 9 Mehmetçiğin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan konuya ilişkin olarak yeni yapılan bir yazılı açıklamada, şehit sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Bakanlık, saldırıyı yapanlardan hesabının sorulacağını ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkının en sert şekilde kullanılacağını aktardı.


Konuya ilişkin açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir. Halihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik
Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'deki saldırı sonrası şehit sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]