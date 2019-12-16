İdlib'deki saldırıda 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'deki saldırıda 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı - Son Dakika Dünya

İdlib'deki saldırıda 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı

6 saat önce

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İdlib'deki saldırıda 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı, System.String[]

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Önceki saldırıda yaralanan Abdullah isimli çocuğun da dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'de İdlib'e bağlı Maarşurin köyüne, dün rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınladı.

KIZ KARDEŞLERİ ÖLMÜŞ, ABDULLAH YARALANMIŞTI

Beyaz Baretliler, İdlib'in Abadeta köyüne birkaç gün önce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Abdullah adlı çocuğun da dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, Abdullah'ın kız kardeşleri Nour ve Iman'ın da aynı saldırıda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Beyaz Baretliler Abdullah'ın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı ile toprağa verilmeden önce babasının kucağındaki fotoğrafı yayınladı.


Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
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