İdlib'deki saldırıda şehit olan uzman onbaşı recep bekir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki saldırıda şehit olan uzman onbaşı recep bekir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib'deki saldırıda şehit olan uzman onbaşı recep bekir son yolculuğuna uğurlandı

21 dakika önce

İdlib'deki Saldırıda Şehit Olan Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ - İdlib'deki Saldırıda Şehit Olan Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'deki saldırıda şehit olan uzman onbaşı recep bekir son yolculuğuna uğurlandı

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
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