İdlib'deki saldırıda şehit olan uzman onbaşı recep bekir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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İdlib'deki saldırıda şehit olan uzman onbaşı recep bekir son yolculuğuna uğurlandı
21 dakika önce
İdlib'deki Saldırıda Şehit Olan Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ - İdlib'deki Saldırıda Şehit Olan Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı
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