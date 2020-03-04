İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi - Son Dakika
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İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına getirildi.

İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına getirildi.

İstanbul'da görev yaparken Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib'de ayağından yaralanan Uzman Çavuş Koç (25), Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ev istirahatine çıktı.

Uzman Çavuş Koç'un İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki babaevine gelen yakınlarının yanı sıra protokol ile hemşehrileri yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini, o günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Koç, saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay ile mahalle ve çocukluk arkadaşı olduklarını, eğitimlerde birlikte yer aldıklarını ifade etti.

Evine asılan Türk bayrağını öpen Koç, "Bayrağım ve vatanım için canım feda." dedi.

Anne Mahperi Koç da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah Allah askerlerimize can sağlığı verir. Kazasız belasız, bir şehit haberi daha almadan kurtulup gelirler. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Koç'un ziyaretine gelen İslahiye Belediye Meclisi Üyesi Murat Dursun ise İdlib'deki saldırıda aynı mahalleden şehit ve gazilerinin bulunduğunu anlatarak, mahalle sakinleri olarak Mehmetçiğin ve devletin yanında olduklarını ifade etti.

Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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