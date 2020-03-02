İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret - Son Dakika
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İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.


Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ertemiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Şentürk, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

İdlib'in Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Vatanımız ve milletimiz için şehitler veriyoruz. İdlib'de de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehitler verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmekte kararlıyız. Birlik ve beraberlikle inşallah bunun da üstesinden geleceğiz."

Uzman Çavuş Ertemiz de tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevine dönmek istediğini dile getirerek, "Silahlı kuvvetlerimiz bugüne kadar çok badireler atlattı, yıkılmadık. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da dün olduğu gibi dimdik ayakta duracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Bilecik, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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