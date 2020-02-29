İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş: "Sağlığıma kavuşup birliğine teslim olacağım" - Son Dakika
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İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş: "Sağlığıma kavuşup birliğine teslim olacağım"

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi.

İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş:

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi. Uzman Çavuş Ertemiz, "Sağlığıma kavuşup yeniden birliğine teslim olacağım" dedi.


Kırklareli Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli ve 7 aydır Suriye'de geçici görevde bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 34 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak Hatay'da tedavi altına alındı. Uzman Çavuş, bugün ambulansla Bozüyük'teki baba evine getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uzman Çavuş Ertemiz'i Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ziyaret etti.


"Sağlığıma kavuşup yeniden birliğine teslim olacağım"


Ziyarette bulunan herkese teşekkür eden Uzman Çavuş Ertemiz, biran önce sağlığına kavuşup yeniden birliğine teslim olmayı istediğini belirtti. Uzman Çavuş Ertemiz'in evini ziyaret eden tüm konuklar geçmiş olsun dileklerini iletirken, şehitlerin yaslarını ve acılarını içlerinde hissettiklerini aktardı.


Aldığı hediye karşısında duygulandı


Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz aylar önce Resulayn'da görevli olduğu sırada Bozüyük Belediye Başkanına bir fotoğraf göndermişti. Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bu fotoğrafı çerçeveleterek, yaralı Uzman Çavuş'a hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Bozüyük, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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