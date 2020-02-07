İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Demir yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'de düzenlediği ve 7 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir (28), "Sırtımdaki çelik yeleğe şarapnel geldi. O basınç beni 4-5 metre geriye attı, orada bayılmışım. Artık ne kadar zaman geçti bilmiyorum gözümü açtığımda şehitler, gaziler yerde yatıyordu" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ziyaret ettiği Demir, Hatay'da tedavi gördüğünü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Bursa'ya geldiğini belirterek, İdlib'deki saldırı anlarını anlattı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Demir, saldırıda yakınına düşen hava topundan gelen şarapnelle sırtındaki çelik yeleğin parçalandığını ve iç organlarının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Demir, askeri araçlarla varacakları noktaya ulaştıklarını ve o anda saldırının başladığını ifade ederek, "Arabalardan daha inmeden 100 metre yanımıza havan topu düştü. Sonra 50 metre yanımıza bir havan daha düştü. Sonra, bizim mühimmat taşıyan tırların üstüne düştü. Tır yanmaya başladı. Hepimiz bir noktadaydık, büyük bir tepenin yanında zırhlı aracın içindeydik. Her araçta 12 kişi vardı." diye konuştu.

Saldırının ara vermeksizin sürdüğünü anlatan Zekeriya Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra bir daha attılar ve tank yanmaya başladı. Artık havan topu muydu, roket miydi onu anlayamadım ya da uçak mermisi gibi bir şeydi. Tank alev topu gibi yanmaya başladı. Bir tane de bizim aracın üstüne geldi. Araç yanmaya başladığında biz içindeydik. Arkadaşlarımla kapıyı açtık en son çıkacak kişi bendim. Arkadaşlarım kapıyı açtı ve çıktı. Ben de en son çıkarken sağıma soluma baktım. Yerde yaralılar, şehitler yatıyordu. Yanlarına gittim, 'Bİr hafif yaralı varsa çekeyim' dedim. Üçer, dörder dakika arayla havan atıyorlardı. Havan düşeli 1 dakika falan olmuştu."

"Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda da görev yaptım"

Yaralı bir arkadaşına yardım etmek istediği sırada yeniden havan topu saldırısına maruz kaldıklarını belirten Zekeriya Demir, o anda şehit verdiklerini kaydetti.

Sırtındaki çelik yeleğe şarapnel isabet ettiğini aktaran Demir, şunları ifade etti:

"O basınç beni 4-5 metre geriye attı, orada bayılmışım. Artık ne kadar zaman geçti bilmiyorum gözümü açtığımda şehitler, gaziler yerde yatıyordu. Her şey yarım saat, bir saat içinde gerçekleşti. Sonra ayağa kalktım, koşmaya başladım. Güvenli bir noktaya gittiğimde tırın altına girdim. O arada saat gece 1 gibiydi. Sabah 5'e kadar orada bekledim. O saate kadar üzerimize sürekli top attılar. Sonra sabah 6 gibi ilk çıkan ekiple şehitleri, gazileri ve beni Hatay Devlet Hastanesine getirdiler. Ben Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda da görev yaptım. Çok havan topu gördüm, yakınlarımızda çok patlamıştı ama böylesi yoktu." ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş da Demir'e şifalar dileyerek, "Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.