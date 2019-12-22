Son Dakika › Dünya › İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında - Son Dakika Dünya
İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında
6 saat önce
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye-Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye- Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.
İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:05
Son Dakika Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok