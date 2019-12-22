İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında - Son Dakika Dünya

İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında

6 saat önce

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye-Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.

İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin Suriyeli Türkiye sınır hattında, System.String[]

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yapılan saldırılar sonucu son 2 günde en az 25 bin sivilin Suriye- Türkiye sınırına dayandığı bildirildi.


İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

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Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:05 
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