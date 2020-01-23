İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi - Son Dakika

İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi

14 dakika önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde yaklaşık 36 bin sivil daha yerinden edilirken, son 2,5 ayda göçe zorlanan sivillerin sayısı 450 bini buldu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde yaklaşık 36 bin sivil daha yerinden edilirken, son 2,5 ayda göçe zorlanan sivillerin sayısı 450 bini buldu.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA ile paylaştığı bilgilere göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Daret İzze, Etarib, Hureytan, Hayyan, Anadan, Ayncara, Kasimiyye, Sellüm, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha Bara ve Ayn Cara'dan göçler sürüyor.

Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 2 günde 11 bin 691 aileden oluşan 36 bin 7 sivil daha evsiz kaldı.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da, Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib'in güney ve güneydoğu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan itibaren yaklaşık 450 bin sivil yerinden edildi.

İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:37 Kaynak: AA
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