İdlib'deki saldırılar Van'da protesto edildi - Son Dakika

Van'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'de Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırılarını protesto etti.

Cuma namazı sonrasında Hz. Ömer Camii avlusunda bir araya gelen Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, Suriye'deki savaşın 10. yılına girdiğini ve bilançosunun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini söyledi.

Savaşta yüz binlerce insanın öldüğüne, hapishanelerde işkence gördüğüne, İslam kentlerinin yakılıp yıkıldığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Sivil ve savunmasız insanların katledilmesine kör, sağır ve dilsiz kalan bölgesel ve küresel güçlerin ahlaksız, vicdansız ve umursamaz tavrı Suriye'deki trajediyi bugün daha da ileriye taşıyor. Bu umursamaz tavırdan cesaret alan Suriye'deki şer güçler ise yeni katliamların peşinde. Şer güçleri, Müslümanların içine düştüğü zilletten güç alarak bugün İdlib kentine saldırmaya başladı. Buradan ifade etmek isteriz ki Suriye'de meşru bir şekilde direniş gösterip halkın namusunu koruyan muhalifler terörist değil, bizatihi milyonlarca Müslümanı Bosna'da, Filistin'de, Mısır'da, Cezayir'de, Arakan'da Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da katleden sizler asıl teröristlersiniz."

Esed, Rusya ve İran'ın şimdiye kadar yapılan toplantı, müzakere ve anlaşma prensiplerine hiçbir zaman sadık kalmadığını ve çatışmasızlık bölgelerinde dahi sivil katliamlara devam ettiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"İdlib neden çatışmasızlık mutabakatına rağmen ateş topu gibi yanıp kavruluyor? Umarız Türkiye uluslararası arenada gücünü ortaya koyarak bu katliamlara engel olur. Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar topyekün dayanışma sergilemeli, mazlumdan yana net tavır ortaya koymalı ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir. Aksi takdirde mazlum ve muhacir bir halkın ölümüne seyirci kalmanın vebalini hiçbirimiz yüklenemeyiz."