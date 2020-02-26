İdlib'deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı - Son Dakika
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İdlib'deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı

6 saat önce

SURİYE'de Esad rejimi ve destek veren Rusya tarafından İdlib ve kırsalında yönelik saldırılarda, 52 bölgenin hedef alındığı belirtildi.

İdlib'deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı, System.String[]

SURİYE'de Esad rejimi ve destek veren Rusya tarafından İdlib ve kırsalında yönelik saldırılarda, 52 bölgenin hedef alındığı belirtildi.

Uçakların 33 saldırı gerçekleştirdiği bölgeye 120 top mermisi ve 19 füze atıldığı açıklandı. Hedef alınan 52 bölgede son 2 gündür 9 kişi yaşamını yitirirken, 22'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 90 kişi de yaralandı.


Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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