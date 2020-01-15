İdlib'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

İdlib'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50'den fazla olduğu bildirildi.

İdlib'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50'den fazla olduğu bildirildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının ateşkese rağmen İdlib kentinde sanayi bölgesi ve pazar yerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen 30 hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, yaralı sayısının ise 50'den fazla olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangın sonucu büyük maddi hasar meydana geldiği de aktarıldı.

Öte yandan Eriha kasabasında da yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırılarda 8 sivilin yaralandığı ifade edildi.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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