İdlib'deki saldırıların acısını gözünde taşıyacak - Son Dakika
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İdlib'deki saldırıların acısını gözünde taşıyacak

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli teröristlerin roket saldırısında hayatı kararan 2 aylık Abdurrahman bebeğin sağ gözü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli teröristlerin roket saldırısında hayatı kararan 2 aylık Abdurrahman bebeğin sağ gözü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İdlibli 2 aylık Abdurrahman, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında hayatı kararan çocuklardan biri oldu.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplarının, 5 Mart'ta ilan edilen ateşkesten birkaç gün önce, karadan karaya fırlattığı bir roket Abdürrahman ve ailesinin yaşadığı eve isabet etti.

Gözlerini bombardımanlara açan bebek, sağ gözüne şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Abdurrahman bebek, Türkiye sırındaki Babülhava Hastanesine kaldırılarak tedaviyle hayata tutunsa da tüm müdahalelere rağmen zarar gören gözü kurtarılamadı.

Kaybettiği gözünün yerine protez takılan bebek, hayatının geri kalan kısmını saldırının acı iziyle sürdürecek.

Evsiz kalan aile uzanacak yardım elini bekliyor.

Abdurrahman'ın babası Zahir Cabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in kuzeybatısındaki Canudyye köyünde bebeğinin yaralandığı aynı evde 5 yıl önce annesini rejimin ve destekçilerinin benzer saldırısında kaybettiğini söyledi.

Kederli baba, Abdurrahman'ın yaralandığı olayı şöyle anlattı:

"Sobaya odun getirmek için dışarıya çıkmıştım. Roketler düşmeye başladı. Biri bizim eve isabet etti. Kapıyı açtım her yer toz dumandı. Eşime, 'Bir şeyin var mı?' diye sordum. 'Yok, ama Abdurrahman'ın kafasından kan akıyor.' dedi. Abdurrahman'ı hemen hastaneye kaldırdım. Abdurrahman'ı kucaklayarak en yakın tıbbi noktaya koştum. Durumuna baktılar ancak iyi olmadığını bildirdiler. (Türkiye sınırdaki) Babülhava Hastanesine sevk ettiler. Röntgen çekimlerinin sonucunda kafasında yara, kanama ve kafatasında iki çatlak olduğu ortaya çıktı. Doktorlar tedavi etti, kanmayı durdurdu ancak gözü (yaralı) kalmıştı."

Eşi ve 3 çocuğuyla yerinden edilen Cabi, "Doktorlar çocuğumun gözünü almak için benden imza istedi. İlk gün cesaret edemedim. Üzüntüden ne yapacağımı bilemiyordum ancak bir yandan da 'En azından yaşıyor Allah'a hamdolsun.' diyerek de kendimi teselli ediyordum. Ameliyat için tarih verdiler. Yaklaşık 1,30 saat süren operasyon sonrası doktorlar işlemin bittiğini söyledi." dedi.

"Artık bu saldırılar son bulsun"

Cabi, ömür boyu bir gözle yaşamaya mahkum kalan yavrusu için çok üzüldüğünü belirterek, "Başka çocuklara baktığımda onların iki gözü var ancak Abdurrahman suçu yokken bir gözünü kaybetti. Allah'a oğluma güzel günler bahşetmesi için dua ediyorum. İnşallah Abdurrahman yaralanan en son çocuk olur." diye konuştu.

Acılı baba, "5 yıl önce 60 yaşındaki annem ve şimdi de 2 aylık oğlum saldırıların kurbanı oldu. İkisinin de hiçbir suçu yoktu. Artık bu saldırılar son bulsun." şeklinde konuştu.

"Bebeğin gözünü kurtaramadık"

Abdurrahman bebeğin ameliyat olduğu hastanenin Müdürü Dr. Mahmut Kaddah, "Şarapnel parçası sağ gözde ciddi hasara yol açmıştı. Bebeğin gözünü kurtaramadık. Göz doktorlarımız Abdurrahman'ın gözünü almak zorunda kaldı." dedi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kaddah, "İç savaş başladığından bu yana saldırılara en çok çocuklar maruz kaldı. Hastanemize enkaz altından çıkarılan, ağır yaralı, bir sürü çocuk geldi." ifadesini kullandı.

İdlib'deki saldırıların acısını gözünde taşıyacak

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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