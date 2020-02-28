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İdlib'deki saldırıya ilişkin ABD ve AB'den ilk tepki: Türkiye kimin dost olduğunu görmeli
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Avrupa Birliği'nden ilk gelen yorumda durumdan derin endişe edildiği belirtildi.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Avrupa Birliği'nden ilk gelen yorumda durumdan derin endişe edildiği belirtildi.
Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Maalesef tekrar etmek zorunda kalıyorum ancak AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir. (Size) bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:49
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