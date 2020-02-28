İdlib'deki saldırıya ilişkin 'provokatif' sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin "provokatif" sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Ankara'nın yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da İdlib'deki Türk askerlerine düzenlenen saldırıya dair "gerçek dışı ve provokatif" olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.