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İdlib'deki saldırıya ilişkin 'provokatif' sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
6 saat önce
İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin "provokatif" sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı. İnternet izleme kuruluşu NetBlocks.org, 16 saatlik kısıtlamanın ardından cuma günü sosyal medya verilerinin normale döndüğünü açıkladı.
İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin "provokatif" sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da İdlib'deki Türk askerlerine düzenlenen saldırıya dair "gerçek dışı ve provokatif" olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:35
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