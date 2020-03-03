İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

Sakarya'da, rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İdlib'de şehit olan askerlerle ilgili halkın üzerinde algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 6 kişi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle adli işlem gerçekleştirildi.

Kentte, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.