İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

14 dakika önce

Sakarya'da, rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma, System.String[]

Sakarya'da, rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İdlib'de şehit olan askerlerle ilgili halkın üzerinde algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 6 kişi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle adli işlem gerçekleştirildi.

Kentte, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.

Sakarya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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